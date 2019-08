Volleyballer bestreiten Olympia-Qualifikation in Berlin

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) erhielt den Zuschlag für die Ausrichtung des entscheidenden europäischen Qualifikationsturniers der Männer vom 5. bis zum 10. Januar kommenden Jahres. Dies teilte der Europäische Dachverband CEV am Donnerstag, den 29. August 2019 mit. Austragungsort wird erneut die Max-Schmeling-Halle in Berlin sein. Schon 2012 und 2016 fand das Turnier in der Hauptstadt statt. Nur der Sieger des Events mit acht Teams bekommt ein Ticket für Tokio.