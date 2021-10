Dardai setzt auf Tagesform: «Haben einen Schritt gemacht»

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC setzt auf weitere Lerneffekte seiner Mannschaft.

«Wir haben einen Schritt gemacht. Die Jungs haben verstanden, was es bedeutet, wenn sie taktisch diszipliniert sind», sagte Dardai am Donnerstag im Vorfeld des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (23. Oktober 2021, 18.30 Uhr/Sky).