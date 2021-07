Mit Talenten und EM-Rückkehrern: Hertha will Frische tanken

Pal Dardai rechnet nicht damit, dass sich sein 28-köpfiger Kader während der acht Tage im österreichischen Trainingscamp noch erweitert. Die vom Trainer dringend geforderten Neuzugänge stehen bei Hertha BSC weiter «in den Sternen», wie es der Ungar formulierte, auch wenn er deutlich erklärte: «Wir brauchen offensiv noch Qualität.»

In dieser Woche will Dardai seinem aktuellen Aufgebot nach dem Grundlagentraining nun vor allem die nötige Wettkampf-Voraussetzungen einimpfen. «Wir haben unser Programm bisher ordentlich durchgezogen, das läuft nach Plan. Nun geht es um Frische, taktische Arbeit und Analysen. Aber natürlich ist es schade, dass uns nicht alle Spieler zur Verfügung stehen», sagte Dardai.

In Leongang, 80 Kilometer von Salzburg entfernt, fehlen noch die Olympia-Kicker Arne Maier und Jordan Torunarigha (Deutschland), Matheus Cunha (Brasilien) sowie Lucas Tousart (Frankreich). Der norwegische Keeper Rune Jarstein leidet weiter unter den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Und der polnische Stürmer Krzysztof Piatek steht nach seinem Knöchelbruch noch im Aufbautraining.

So wird Dardai bei acht Abgängen weiter mit einer großen Talente-Fraktion arbeiten. Als vierter Torhüter ist der erst 16 Jahre alte Tim Goller im Trainingscamp bis zum kommenden Sonntag dabei. «Wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine gute Nachwuchsarbeit haben. Davon profitieren nun alle», sagte Dardai.

Zumindest sind die EM-Spieler Peter Pekarik (Slowakei), Vladimir Darida (Tschechien) und Dedryck Boyata (Belgien) nach Ende ihres Urlaubs in Österreich an Bord. «Peka ist einfach ein Musterprofi und hat viel gearbeitet, er wird in Leongang voll einsteigen. Bei Vladi und Dedo analysieren wir und messen wir nach, wie weit sie sind», sagte Trainer Pal Dardai zu den Rückkehrern.