Hertha BSC verlängert Vertrag mit Matheus Cunha

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Vertrag mit dem brasilianischen Nationalspieler Matheus Cunha um ein weiteres Jahr verlängert.

«Ja, ich kann es bestätigen», sagte Sportdirektor Arne Friedrich am 20. Mai 2021 bei einer digitalen Pressekonferenz. «Mehr Details will ich nicht nennen.» Die Berliner schweigen gewöhnlich zu Einzeleinheiten in den Verträgen ihrer Profis. So ist öffentlich nicht klar, wie lange der 21 Jahre alte Spielmacher nun an den Hauptstadtclub gebunden ist.