Dortmund siegt gegen Hertha mit 2:0

Borussia Dortmund hat einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze erzielt und zugleich die Situation von Hertha BSC weiter verschärft.

Der BVB gewann am Samstagabend dank eines glücklichen und von einem kapitalen Torwartfehler begünstigten Tores von Nationalspieler Julian Brand (54. Minute) sowie einem Tor des kurz zuvor erst eingewechselten Youssoufa Moukoko (90.+1) mit 2:0 (0:0) gegen die Berliner. Die Dortmunder Mannschaft von Trainer Edin Terzic rückte zumindest für einen Tag auf Rang fünf in der Tabelle der Fußball-Bundesliga vor. Die Hertha liegt nach der 14. Saison-Niederlage nur noch dank der besseren Torbilanz vor dem Relegationsplatz 16 und muss vorerst auch noch auf Vladimir Darida verzichten, der in der 80. Minute nach einem grobem Foulspiel die Rote Karte sah.