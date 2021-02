Dardai über Khedira-Debüt: Einsatzplan überlegen

Plan A hat Pal Dardai eher verworfen. Sami Khedira sofort reinschmeißen nach dem Motto: Spielpraxis ist wichtig. «Vielleicht opfern wir eine Halbzeit im sogenannten Freundschaftsspielmodus», meinte Dardai. Reiserei und die Termine durch den Transfer am letztmöglichen Tag des Wechselfensters seien aber auch nicht einfach für Khedira gewesen.

Am Montag machte Hertha die Verpflichtung des Weltmeister von 2014 und ehemaligen Profis von Real Madrid und Juventus Turin perfekt. Am Dienstag stellte sich Khedira selbst vor und trainierte mit der Mannschaft. Dieser habe gut gearbeitet, bescheinigte Dardai tags darauf auch. Training ist aber kein Spiel, und gegen die Bayern herrscht auf Anhieb Maximalforderung.

Ran durfte und konnte Khedira im gesamten vergangenen Jahr für Juve nur einmal - im Pokal. Seit November 2019 ist er praktisch ohne durchgehende Spielpraxis, trainierte in Turin nach überstandenen Verletzungen allerdings täglich mit Ausnahmekönnern wie Cristiano Ronaldo. «Dennoch werde ich am Anfang natürlich intelligent spielen müssen, bis ich im Rhythmus bin», sagte Khedira selbst. Eine neuerliche Verletzung gilt es unbedingt zu vermeiden, die Rettungsaktion der Hertha, die vor dem Bayern-Spiel auf dem 15. Tabellenplatz dümpelt, duldet keine Aufschübe.

Wenn Khedira im Trikot der Hertha nach über zehn Jahren erstmals wieder in der Bundesliga aufläuft, ist klar, was von ihm erwartet wird. «Wenn er die Möglichkeit hat zu spielen, muss er als Organisator viel leisten», betonte Dardai am Mittwoch bei der digitalen Pressekonferenz der Hertha. Dafür muss Khedira auch keine Kilometerrekorde aufstellen.