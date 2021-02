Trainer Dardai warnt vor «Eigentor» bei Khedira-Einsatz

Trainer Pal Dardai von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat mit Blick auf die hohe Erwartungshaltung bei Neuzugang Sami Khedira auf die fehlende Spielpraxis des Weltmeisters von 2014 verwiesen. «Wenn er die Möglichkeit hat zu spielen, muss er als Organisator viel leisten», betonte Dardai am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel des Berliner Fußball-Bundesligisten gegen den Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern.

Khedira dürfte in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen die Münchner sein Debüt im Hertha-Dress geben. Im Training am Dienstag habe Khedira gut gearbeitet, lobte Dardai. «Bevor wir aber ein Eigentor machen, er muskuläre Probleme durch Überlastung kriegt, weil er von null auf 100 muss, müssen wir überlegen», betonte der Hertha-Coach: «Sami hat keine Spielpraxis.»