Hertha: Keine Länderspielabstellungen bei Quarantäne-Pflicht

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird im Fall einer Quarantäne-Pflicht bei einer Rückkehr aus Risikogebieten keine Profis für die kommenden Länderspiele abstellen.

Das machte Manager Michael Preetz bei der Pressekonferenz des Berliner Bundesligisten am Donnerstag deutlich. «Wenn das Gesundheitsamt Charlottenburg ähnlich verfügen würde, würden wir auch so reagieren», sagte Preetz zum Vorgehen von Werder Bremen, das wegen der Regularien in der Hansestadt im November keine Nationalspieler abstellen will.