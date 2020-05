Novum in Bundesliga: Auch Labbadia grüßt Mitglieder digital

Auch das ist neu in der Fußball-Bundesliga: 1574 stimmberechtigte Hertha-Anhänger waren an Computern, Tablets und Handys bei der ersten digitalen Mitgliederversammlung eines Vereins dabei - und auch Cheftrainer Bruno Labbadia grüßte per Video. «Wir haben eine komische Zeit», erklärte der neue Trainer von Hertha BSC angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie: «Eigenartig, dass ich mich über eine Videobotschaft vorstellen muss. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen.» Mit zwei Siegen und 7:0-Toren in den ersten beiden Geisterspielen unter Labbadia hätten die Hertha-Profis bei einer der normalen Mitgliederversammlungen in einer Berliner Messehalle garantiert für Begeisterungsstürme gesorgt.

© dpa

«Er ist akribisch, offen und empathisch, liebt die Details und folgt unserer Strategie, sowohl auf eigene Nachwuchs-Talente als auch auf erfahrene Spieler zu setzen», sagte Manager Michael Preetz am Sonntag auf der Mitgliederversammlung zu Labbadia. Vertreter der Gremien stellten sich aufgrund der Hygiene-Anforderungen in zwei verschieden Räumen der Hertha-Geschäftsstelle digital den Fragen der Mitglieder. Zwischendurch wurde das Mikrofon immer wieder desinfiziert, Preetz und Co. saßen an Pulten mit weitem Abstand.

«Was für ein Einstand, für uns sind das ganz wichtige Punkte, um uns vom kritischen Tabellenbereich zu entfernen», betonte Preetz, nachdem er den Mitgliedern nochmals seine Sicht auf die zuvor teilweise chaotische Saison der Hertha mit gleich vier Cheftrainern gegeben hatte. Auch Hertha sei «gezwungen, in Sachen Vereinsleben neue Wege zu gehen», sagte Präsident Werner Gegenbauer zur neuen Form der Mitgliederversammlung. Die Neuwahl des Präsidiums aber wurde auf eine hoffentlich dann wieder normale Zusammenkunft im Herbst verschoben.

