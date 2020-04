Hertha-Profis Stark und Wolf vorerst zu Hause

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Nationalspieler Niklas Stark (24) und Marius Wolf (24) verzichten. Beide Profis gelten als Kontaktpersonen eines Coronavirus-Infizierten und müssen daher die nächsten Tage individuell zu Hause trainieren. Das teilte der Berliner Club am Dienstag auf seiner Internetseite mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung.

Wegen eines positiven Coronavirus-Tests bei einem Spieler musste sich das Team zuletzt zeitweise für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben. Nach mehr als drei Wochen Pause wegen der Coronavirus-Krise war Hertha erst am Montag in Kleingruppen ins Training zurückgekehrt. Dabei fehlten Stark und Wolf bereits.