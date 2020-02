Gegenbauer zu Klinsmann-Protokoll: Schäbige Anschuldigungen

Präsident Werner Gegenbauer hat am Mittwoch in einem Brief an die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auf die Angriffe in dem von der «Sport Bild» veröffentlichten Protokoll für Ex-Trainer Jürgen Klinsmann reagiert.

© dpa

«Wir haben uns dazu entschlossen, nicht auf die einzelnen Vorwürfe zu reagieren, da sie entweder falsch oder einfach nur unsinnig sind», schrieb Gegenbauer. «Eines müssen wir aber deutlich anmerken: die schäbigen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter der Abteilungen Medizin und Medien weisen wir entschieden zurück».

In dem Protokoll steht unter anderem: «Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung.» Die Rede ist zudem von einer «Lügenkultur» und «jahrelangen katastrophalen Versäumnissen» von Manager Michael Preetz.

Gegenbauer führt dazu aus: «Abgesehen davon, dass nahezu sämtliche darin enthaltenen Vorwürfe und Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen, ist uns auch im Interesse von Jürgen Klinsmann daran gelegen, diese Personalie zu einem würdigen Ende zu bringen. Deshalb werden wir uns als Verein auch nicht an einer derartigen öffentlichen Kontroverse beteiligen.»

Für Hertha seien weder der Inhalt des Schreibens noch die Art und Weise des Vorgehens seitens Klinsmann und seiner Berater André Gross und Roland Eitel nachvollziehbar, unterstrich Gegenbauer. «Schon der Rücktritt von Jürgen Klinsmann via Facebook Post und auch der Versuch der Einordnung seiner Entscheidung einen Tag später via aufgezeichnetem Facebook 'Live' Video stehen aus unserer Sicht für sich und bedürfen keines weiteren Kommentars», schrieb der Hertha-Präsident. Nun dürfe der Club Zeuge sein, wie der Coach «abermals versucht, mit absurden Behauptungen seinen Rücktritt zu rechtfertigen».

© dpa Hertha BSC Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets von Hertha BSC im Olympiastadion. mehr