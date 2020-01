Hertha BSC beim VfL Wolfsburg: Abwehrchef Boyata fehlt

Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen der Fußball-Bundesliga wieder vergrößern. Im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde treten die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg an. Dabei muss Coach Klinsmann auf den gelbgesperrten Abwehrchef Dedryck Boyata verzichten. Der Belgier dürfte durch Nationalspieler Niklas Stark ersetzt werden. Nach dem 0:4 gegen den FC Bayern zum Auftakt in die zweite Halbserie beträgt der Vorsprung der Berliner auf die Abstiegszone vorerst nur noch zwei Punkte.

© dpa