Hertha fokussiert auf Wolfsburg

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nach der 0:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern München nun wieder für ein Stimmungshoch wie vor der Winterpause sorgen.

«Ich sehe nicht, dass die Niederlage an der Überzeugung und Haltung grundsätzlich etwas verändert hat», sagte Co-Trainer Alexander Nouri am 22. Januar 2020 in einer Medienrunde nach dem Training, «wir wollen am Samstag eine Reaktion zeigen». Am 19. Spieltag müssen die Herthaner, die mit 19 Zählern zwei Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 14 liegen, beim Tabellenneunten VfL Wolfsburg (25. Januar) antreten.