Klinsmann dankbar für Bayern-Erfahrung: Passte aber nicht

Jürgen Klinsmann sieht seine kurze und erfolglose Trainerzeit beim FC Bayern als «eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung».

Eine Wiederholung aber ist für den aktuellen Hertha-Chefcoach auch hypothetisch undenkbar. «Ich glaube, da sind wir alle ehrlich genug. Wenn man weiß, irgendwo passt es da nicht zusammen, dann ist es ja ok so. Sie werden sich auch nicht zum dritten, vierten oder fünften Mal wieder verheiraten mit ihrer eigenen Frau nach Scheidungen», sagte Klinsmann vor dem Rückrundenauftakt des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag (19. Januar 2020) gegen Bayern München dem Pay-TV-Sender Sky.