Windhorst: Auch mehr als 225 Millionen für Hertha möglich

Hertha soll als Spitzenclub dauerhaft in Europa mitspielen. Das sei «keine verrückte Idee», sagt Investor Windhorst. Der Club könne zu einem Milliardenwert werden. «Bei Bedarf» könnte dafür noch mehr Geld fließen. Der 1. FC Union ist für den Unternehmer kein Thema.

Berlin (dpa) - Investor Lars Windhorst will mit seinen Millionen Hertha BSC zu einem deutschen und europäischen Spitzenclub machen, der «nicht nur einmal, sondern regelmäßig in Europa mitspielt». Und zwar in der Champions League. Dafür will er wenn nötig mehr als die bisher 225 Millionen Euro investieren. «Wir haben uns dafür keine Beschränkungen auferlegt. Bei Bedarf werden wir auch darüber nachdenken, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, um unser Ziele zu erreichen», sagte Windhorst im Interview der «Bild am Sonntag».