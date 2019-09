Marko Grujic fehlt im Training

Ohne den serbischen Mittelfeldspieler Marko Grujic ist Fußball-Bundesligist Hertha BSC in die Trainingswoche gestartet. Ein anderer Spieler ist angeschlagen.

Der 23-Jährige fehlte den Berlinern bei der gemeinsamen Einheit am Dienstag und trainierte stattdessen individuell. «Er hat einen Schlag auf den Spann bekommen, der ist leicht angeschwollen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme», sagte Trainer Ante Covic. Aller Voraussicht nach soll Stammspieler Grujic am Mittwoch wieder dabei sein.

Drei Tage nach dem ersten Saisonsieg gegen den SC Paderborn (2:1) konnte Innenverteidiger Dedryck Boyata nur teilweise am Training teilnehmen und verließ den Platz auf dem Olympiagelände vor seinen Teamkollegen. Das sei so abgesprochen gewesen, bestätigte Covic und sprach ebenfalls von einer «Vorsichtsmaßnahme». Der belgische Nationalspieler Boyata hatte im Heimspiel gegen Paderborn einen Krampf in der Wade und sollte deswegen noch nicht voll dabei sein.