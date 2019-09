Wolf über Wechsel: «Hertha ist ein geiler Verein»

Mit dem Wechsel zu Hertha BSC kehrt Marius Wolf an die Stätte seines größten Erfolgs zurück. Sein früherer Kollege Kevin-Prince Boateng riet zum Wechsel in die Hauptstadt.

Der bisher größte Erfolg in der Karriere von Marius Wolf hatte auch einen Anteil bei dem Wechsel von Borussia Dortmund zu Hertha BSC. «Für mich ist das natürlich geil, jedes zweite Wochenende in dem Stadion zu spielen, in dem ich meinen bisher größten Erfolg gefeiert habe. Da habe ich richtig Bock drauf», sagte der 24 Jahre alte Flügelspieler nach dem vollzogenen Transfer auf der Webseite seines neuen Clubs. 2018 schaffte Wolf mit seinem damaligen Verein Eintracht Frankfurt mit dem Sieg im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion gegen Bayern München (3:1) eine dicke Überraschung.