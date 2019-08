Plattenhardt fällt auch gegen Wolfsburg aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss auch im ersten Saisonheimspiel auf Marvin Plattenhardt verzichten. Der Linksverteidiger kuriert weiterhin eine Muskelverletzung im Oberschenkel aus, so dass ein Einsatz im Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (18.00 Uhr) ausgeschlossen sei, berichtet der Kicker auf seiner Webseite.

Plattenhardt, der bereits das Pokalspiel in Eichstätt (5:1) sowie den Saisonauftakt beim FC Bayern München (2:2) verpasst hatte, soll jetzt auf einen Einsatz am dritten Spieltag in der Auswärtspartie beim FC Schalke 04 am 31. August vorbereitet werden.