Hertha wertet USA-Trip als Erfolg

Hertha BSC gewinnt in den USA auch das zweite Freundschaftsspiel. Die Reise durch Amerika wertet der Club als Erfolg. Mitte der Woche geht es zurück in die Hauptstadt.

Madison (dpa/bb) - Sportlich lief mit zwei Siegen alles nach Plan, aber auch abseits des Rasens ist die Tour durch die USA für Hertha BSC ein Erfolg. «Die Leute sind sehr freundlich und interessieren sich sehr für uns. Es gibt nur Positives», sagte Mathew Leckie. Nach dem 4:0 (2:0) gegen den Forward Madison FC aus der drittklassigen Profiliga USL League One am Freitag (Ortszeit) ist der Berliner Fußball-Bundesligist mittlerweile in Los Angeles angekommen. In der kalifornischen Metropole weilt Hertha bis Mitte der Woche, ehe der zehntägige Werbetrip endet und für die Spieler der Urlaub beginnt.