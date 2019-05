Hertha mit erstem Sieg auf US-Tour

Hertha BSC schafft im ersten Spiel nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga einen Sieg. In den USA reicht es gegen Minnesota United zu einem verdienten 1:0 - trotz Jetlag.

Pekarik traf per Abstauber, nachdem der Torhüter der Amerikaner einen Schuss von Ondrej Duda nach vorne abprallen ließ. Ab der 73. Minute mussten die Hauptstädter in Unterzahl spielen, weil das Wechselkontingent aufgebraucht war. Florian Baak wurde kurz nach seiner Einwechslung von United-Torwart Dayne St. Clair bei einer Rettungsaktion mit der Faust am Kopf getroffen. Der 20-Jährige konnte anschließend nicht weiterspielen. Auch mit einem Akteur weniger auf dem Feld brachte Hertha den Sieg sicher über die Zeit.

Hertha reist erstmals seit 49 Jahren durch die USA und ist bei dem zehntägigen Trip auch als Botschafter der deutschen Hauptstadt unterwegs. Der Club will in Amerika unter anderem an den 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnern. In einem zweiten Duell geht es am Freitag (Ortszeit) gegen den Forward Madison FC. Als Coach ist der bisherige zweite Assistenztrainer Admir Hamzagic verantwortlich. Nach seiner Verabschiedung reiste Chefcoach Pal Dardai nicht mehr mit nach Nordamerika. Nachfolger Ante Covic übernimmt erst mit Trainingsstart für die neue Saison im Juli das Amt des Ungarn Dardai.