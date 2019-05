Nach Dardai ist vor Covic: Hertha braucht mehr Konstanz

Platz elf ist es am Ende für Hertha BSC. Zwar sei es eine «Topleistung», trotz vieler Verletzungssorgen wieder weit weg von der Abstiegszone zu landen, meint der scheidende Coach Dardai. Doch die Club-Bosse wollen mehr Konstanz, um raus aus dem Mittelmaß zu kommen.

«Über das Ergebnis sind wir nicht glücklich. Für unseren Trainer und Lusti, die so eine wichtige Rolle für den Vereins gespielt haben, war es dennoch ein schöner Abschied. Das macht den Tag besser», kommentierte Verteidiger Karim Rekik das Saisonfinale, das wie schon in den zwei Jahren zuvor mit einer kräftigen Abreibung endete. Fabian Lustenberger, der nach zwölf Jahren in Berlin zurück in seine Schweizer Heimat zu Young Boys Bern geht, bemerkte: «Egal ist das Ergebnis nicht, aber ich sehe es etwas nüchterner.»