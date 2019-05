Kein Austrudeln bei Hertha: Dardai: «Wir lassen nicht nach»

Der Abschied von Cheftrainer Pal Dardai steht schon länger fest, den Negativlauf nach der Entscheidung konnte Hertha BSC zuletzt stoppen. Nun will der Berliner Bundesligist die Saison ordentlich beenden - und den verdienten Dardai würdig verabschieden.

Berlin (dpa) - Hertha BSC möchte sich und vor allem den scheidenden Cheftrainer Pal Dardai nach einer schwierigen Saison ordentlich verabschieden. Beim FC Augsburg, für den es genauso wenig wie für Hertha noch um etwas geht, will der Berliner Fußball-Bundesligist am Samstag (15.30 Uhr) die ersten von insgesamt noch vier angestrebten Punkten holen. Dann hätte Hertha sogar noch die beste Rückrunde in der Dardai-Ära gespielt. «Es sind zwei spannende Spiele, in denen noch sechs Punkte zu vergeben sind», sagte Michael Preetz. Der Manager sieht die Chance, «gut aus der Saison rauszukommen».