Dardais Abschiedstour: Hertha will Wende gegen Hannover

Im Spiel eins nach dem angekündigten Abschied von Trainer Pal Dardai will Hertha BSC die Niederlagenserie beenden. Ein Sieg würde die Situation bei Hannover 96 verschärfen. Bei der Suche nach einem Nachfolger für Dardai soll es einen Favoriten geben.

Berlin (dpa/bb) - Die Profis von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wollen nach dem verkündeten Aus von Pal Dardai zum Saisonende ihrem Trainer einen positiven Abschied bescheren. Gegen Hannover 96 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) soll vor allem die Serie von fünf Niederlagen in Serie beendet werden. Das Wichtigste im Überblick:

AUSGANGSLAGE: Dardai will trotz seiner Demission in den fünf letzten Spielen noch so viele Punkte wie möglich sammeln und noch auf dem zehnten Platz landen. Der vor Saisonbeginn angepeilte einstellige Tabellenplatz wird aber selbst bei einer optimalen Punktausbeute kaum mehr erreichbar sein.

PERSONAL: Der scheidende Coach kann gegen Hannover wieder auf mehr Profis zurückgreifen. Die zuletzt gesperrten Ondrej Duda und Kapitän Vedad Ibisevic stehen zur Verfügung. Niklas Stark, der bei der 0:2-Niederlage in Hoffenheim wegen eines Infekts fehlte, dürfte in die Innenverteidigung zurückrücken. Auch Marko Grujic, Fabian Lustenberger und Vladimir Darida nahmen wieder am Training teil.

SERIENENDE: Gegen den Tabellenletzten wird zumindest eine Serie enden. Während Hertha fünfmal nacheinander ohne Punkte blieb, verloren die 96er unter Trainer Thomas Doll die vergangenen acht Partien. Hannover würde bei einem Sieg in der Hauptstadt ein weiteres Mal die Hoffnung auf den Relegationsplatz schöpfen, auch wenn Hannovers Hauptgesellschafter Martin Kind bereits den Neuaufbau im Unterhaus angekündigt hat.

NACHFOLGE: Bei der Suche nach einem Nachfolger für Dardai soll Hertha einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Gerardo Seoane interessiert sein. Der 40 Jahre alte Schweizer sei Topkandidat von Geschäftsführer Michael Preetz, berichtete die «Bild»-Zeitung am Samstag auf ihrer Internetseite. Die Berliner kommentierten dies auf Anfrage nicht. Seoane hatte vergangene Woche in seiner ersten Saison als Chefcoach beim BSC Young Boys vorzeitig die Schweizer Meisterschaft mit dem Verein aus Bern perfekt gemacht.

BESONDERES: Sehr gern trifft Salomon Kalou auf Hannover 96. In den vergangenen fünf Partien gegen die Niedersachsen erzielte der Stürmer von der Elfenbeinküste sechs Tore und war damit so häufig erfolgreich wie gegen keinen anderen aktuellen Gegner aus der Bundesliga. Auch die Mannschaft unter Dardai gestaltete den Vergleich positiv. In sieben Partien kommt Hertha auf vier Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

RÜCKKEHR: Ein ehemaliger Herthaner kommt ins Olympiastadion zurück. Die Rückrunde der Vorsaison war Genki Haraguchi bereits an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und gibt nun sein Gastspiel mit Hannover. «Das war damals eine sehr lehrreiche Zeit für mich», erinnerte der Japaner an seine Berliner Jahre. «Das Leben in Japan und Deutschland unterscheidet sich grundlegend, ich musste mich in der Großstadt Berlin erst mal einleben und zurechtfinden.»