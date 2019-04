Hertha will positiver in nächste Spiele gehen

Mit geschärften Sinnen will Hertha BSC den ersten Schritt aus der Krise machen.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie appellierte Coach Pal Dardai vor der schweren Bundesliga-Partie bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr) an die Einstellung seiner Mannschaft. «Der Trainer hat Anfang der Woche eine Ansprache gehalten. Wir sollten jetzt positiver an die kommenden Spiele herangehen», sagte Valentino Lazaro nach dem Training am Donnerstag. Der österreichische Fußball-Nationalspieler selbst hatte nach der 1:2-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf mit deutlichen Worten fehlendes Engagement kritisiert.