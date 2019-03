Grujic will auch ohne Europacup bei Hertha bleiben

Leihprofi Marko Grujic kann sich einen weiteren Verbleib bei Hertha BSC auch unabhängig vom Erreichen des internationalen Wettbewerbs vorstellen.

Auch eine langfristige Zukunft in Berlin sei dabei denkbar. «Aber ich weiß nicht, ob Hertha die Ablöse bezahlen könnte», sagte Grujic laut Kicker schmunzelnd. «Ich denke, da reden wir über 15 bis 20 Millionen Euro». Ihm helfe, zu spüren, dass er wichtig sei, sagte der Leistungsträger über seine bisherige Zeit beim Hauptstadtclub. «Aber mein Ziel bleibt, in ein oder zwei Jahren so weit zu sein, dass ich in Liverpool spiele».