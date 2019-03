Hertha will in Freiburg «frecher Gast» sein

Mit dem Ende einer schwarzen Serie beim SC Freiburg will sich Hertha BSC die Hoffnung auf eine Europacup-Qualifikation erhalten.

Seit dem 3:0-Sieg am 21. Februar 2010 haben die Berliner in der Fußball-Bundesliga nicht mehr im Breisgau gewonnen. Im Duell der beiden dienstältesten Trainer verspricht Hertha-Coach Pal Dardai seinem Kollegen Christian Streich keine Gastgeschenke: «Wir gehen dorthin, um zu gewinnen. Wir werden nicht der angenehme, sondern der freche Gast sein. Das ist das Wichtigste: Geh hin, sei frech, sei mutig! Du musst alles investieren, dann hast du eine schöne Zeit», sagte Dardai am Donnerstag.