Dardai beendet Frust-Thema Bremen

Mit dem ersten Training in dieser Woche ist für Hertha-Trainer Pal Dardai das bittere Last-Minute-Remis gegen Werder Bremen abgehakt.

«Die Punkte sind weg, da musst du bei Bayern etwas machen», erklärte der Ungar. Nach dem freien Tag am Montag starten die Profis des Berliner Fußball-Bundesligisten am Dienstag (14.30 Uhr) im Olympiapark in die Vorbereitung auf die nächste schwere Meisterschaftspartie beim deutschen Rekordmeister in München. Das Hinspiel hatten die Berliner mit 2:0 gewonnen.