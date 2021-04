Tickets für Ärzte-Tour nicht sofort ausverkauft

Tickets für Konzerte der Berliner Punkrock-Band Die Ärzte («True Romance») sind oft ein Privileg für ganz schnelle Fans.

Die Konzerte für eine Stadion-Tour im kommenden Jahr mit Band Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) waren am 29. April 2021 allerdings nicht wie sonst üblich schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Das Trio spielt 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt der «Buffalo Bill in Rom Tour 2022» ist am 3. Juni in Hannover.