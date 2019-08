Ex-Puhdys-Schlagzeuger: Habe Tumor überwunden

Der frühere Schlagzeuger der Puhdys, Klaus Scharfschwerdt (65), möchte krebskranken Menschen Mut machen. «Man kann heute viel tun», sagte Scharfschwerdt der Illustrierten «Superillu». Er selbst hatte laut dem Interview einen Tumor in der Lunge. «Aber der ist jetzt weg, restlos, und es geht mir gut.»

Die Lungenkrebsdiagnose habe er nach einer Leistenbruchoperation erhalten. Dabei rauche er nicht, habe schon immer Sport getrieben, hatte keine Schmerzen. Dann habe er eine Reise abgesagt und mit der Chemotherapie begonnen. «Komplettangriff. Feuer frei. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Und für mich gab's von Anfang an nur die eine: Ich will leben, ich kämpfe und ich schaffe das.» Er sei dann zu einem Psychotherapeuten gegangen, um den Kopf klar zu bekommen. Drei Jahre nach dem Ende der Puhdys bringt der Musiker am 20. September 2019 mit seiner Band Scharfschwerdts Neuland das Album «Made in Europe» heraus.