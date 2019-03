Abba-Musical «Mamma Mia» kommt zurück nach Berlin

Am 22. September 2019 feiert das Stück seine Wiederaufführung im Stage Theater des Westens nahe dem Bahnhof Zoo. Von 2007 an lief es bereits länger am Potsdamer Platz. Weltweit haben mehr als 50 Millionen Menschen «Mamma Mia» in den vergangenen 15 Jahren auf der Bühne gesehen. 2008 kam die Verfilmung ebenfalls sehr erfolgreich in die Kinos. Das Stück um eine Mutter, ihre Tochter und drei mögliche Väter präsentiert 22 Abba-Lieder von «Dancing Queen» über «Knowing Me, Knowing You» bis zu «Mamma Mia».