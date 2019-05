Die Berliner Staatskapelle war die Band von Friedrich dem Zweiten und ist damit das älteste Orchester der Stadt.

Für ihren Jahrgang sieht sie noch ziemlich gut aus, gehört zur Haute Couture der Tonkunst. Über 530 Jahre ist die Berliner Staatskapelle alt. Das hat sie schriftlich. 1570 stellte ihr Kurfürst Joachim II. von Brandenburg die Geburtsurkunde aus, indem er ihr eine strenge Kapellordnung verpasste, in der beispielsweise kleine musikalische Gelegenheitsgeschäfte nicht erlaubt waren. Streng waren die Sitten. Die Berliner Staatskapelle ist tatsächlich das älteste Orchester der Stadt.

Später wurde sie befördert zur königlich-preußischen Hofkapelle und begleitete den Kronprinzen und späteren König Friedrich II. beim Flötenspiel. Sie war also das, was man heutzutage Friedrichs Band nennen würde. Inzwischen rührt sie, dirigiert von Daniel Barenboim, mitunter hartgesottene Bundespolitiker mit Beethovens brillanten Notenschleiern oder Wagners deftigen Tönen zu Tränen.

Daniel Barenboim als Chef auf Lebenszeit