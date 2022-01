Jazz-Festival der Deutschen Oper

Es wird wieder beswingt und jazzy in der Deutschen Oper: Das Jazz-Festival geht 2022 in die zweite Runde.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt die erweiterte 2G-Regel. Tanzveranstaltungen sind verboten. Weitere Informationen »

Die BigBand der Deutschen Oper präsentiert wieder sechs Jazzkonzerte im Rahmen des Festivals. Die Vorführungen werden mitunter von Tanz, Schauspiel oder Lesungen vervollständigt. Auch zwei Familienkonzerte sind zu Start des zweiten Jazz-Festivals an der Deutschen Oper geplant. Seit 2005 gibt es die BigBand an der Deutschen Oper. Die Orchestermusikerinnen und -musiker brechen im Rahmen der Band aus ihrem klassischen Repertoire aus und widmen sich Swing, Jazz und Co.