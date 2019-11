Der Britzer Garten in Neukölln wird mit dem Hot Jazz Festival seit 2007 jedes Jahr an einem Sommertag zum Klingen gebracht.

Die Zuschauer bekommen gegen einen kleinen Eintritt eine feine Auswahl an Jazz- und Bluesbands geboten.

© Noodelz / photocase.com

Ob rauchiger Kellerclub oder edle Jazzbar - Livebands vom Jazztrio bis zum Swingorchester kann man an vielen Orten erleben. Hier sind ein paar Klassiker für World, Swing und all that Jazz. mehr