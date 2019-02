Veranstaltungen am Frauentag

Wolfgang Amadeus Mozarts mit Abstand berühmteste Oper ist zugleich auch seine rätselhafteste. Der Prinz Tamino verliebt sich anhand eines Bildes in Pamina. Doch diese befindet sich, wie ihre Mutter, die Königin der Nacht, zu berichten weiß, in der Macht... mehr

Vivid ist eine Liebeserklärung an das Leben. Mit über 100 wundervollen Künstler*innen auf der größten Theaterbühne der Welt. Mit zwölf Millionen Euro Produktionsbudget wurden fantastische Kostüm- und Bühnenbilder in beispiellosen Dimensionen geschaffen. mehr

Was ist los mit Deutschland? Eben noch das Land der Dichter und Denker – und heute? Statt als Grundpfeiler der Regierung taugt Horst Seehofer gerade noch als Vollpfosten, die SPD latscht in Wahlschlappen durch alle Fettnäpfchen, und bei der AfD heißt... mehr

Wagner Carvalho

Wer beunruhigt eigentlich wen? In einer Zweierbeziehung? In der Beziehung zwischen Zuschauer*innen und Perfomer*innen? In der Beziehung zwischen Musiker und Tänzer*in, zwischen Video und Körper? In der Beziehung zwischen Begehren und Beobachtung? Zwischen... mehr