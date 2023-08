Zu Zeiten der deutsch-deutschen Teilung hatte Rudow eine Randlage, der U-Bahnanschluss kam erst mit dem Bau der Gropiusstadt. Heute liegt Rudow nahe am BER und am Flughafen Schönefeld und hat Anschluss an die Stadtautobahn. Dies sorgt für entsprechenden Durchgangsverkehr auf den Hauptverkehrsachsen.