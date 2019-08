Buckow wird durch die Gropiusstadt in zwei Teile geteilt. Der Ortsteil ist unaufgeregt und bietet sowohl dörfliches Idyll als auch großstädtisches Flair.

Buckow besteht aus zwei Teilen. Ländliche Idylle herrscht um den alten Dorfkern mit erhaltener Dorfkirche und die Buckower Feldmark, wo an der Grenze zu Brandenburg noch ein paar Grundstücke landwirtschaftlich genutzt werden. Nördlich der Gropiusstadt wirkt Buckow an der Johannisthaler Chaussee beinahe großstädtisch. Im Allgemeinen herrscht eine vorstädtische Bebauung vor, es dominieren Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ein paar Wohnblöcke.

Neue Siedlungen in Buckow

In den letzten Jahren wurde in Buckow viel gebaut. So entstanden die Parksiedlung Spruch und das "Töpchiner Dreieck", beide im westlichen Buckow 1 gelegen. Die Siedlung Spruch mit ihren Stadtvillen wurde mit dem Architekturpreis ausgezeichnet. In unmittelbarer Nähe befinden sich Kleingartenanlagen, Einfamilienhäuser und ältere Siedlungen aus den 1930er bis 1950er Jahren, wie die "Neue Scholle", die "Neue Heimstatt" und die Siedlung am Schlierbacher Weg.