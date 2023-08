Die Gropiusstadt ist in den 1960er und 1970er Jahren als Satellitensiedlung an der Landesgrenze zu Brandenburg entstanden. Die Hochhäuser mit rund 18.500 Wohnungen wurden von Walter Gropius geplant. Ursprünglich sollte die Großsiedlung niedriger und weitläufiger werden, doch der Mauerbau 1961 vereitelte dies. Folglich musste dichter und in die Höhe gebaut werden. Das höchste Gebäude - das Wohnhochhaus Ideal an der Fritz-Erler-Allee - hat 30 Etagen und gehört mit 89 Metern zu den höchsten Wohngebäuden in Deutschland.