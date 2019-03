Immer sonntags wird auf dem Kiezflohmarkt am alten Fabrikgelände am Weddinger Pankeufer getrödelt. Dazu gibt es Leckereien.

Weddinger Schnäppchenjäger treffen sich während der Flohmarktsaison jeden Sonntag zwischen den Uferstudios und der Bibliothek am Luisenbad. Ab 11 Uhr werden auf dem Kiezflohmarkt am Pankeufer Dinge mit Geschichte aus Kleiderschrank, Haushalt, Freizeit, Spielzeugkiste oder Plattenregal unter die Leute gebracht. Knurrt der Magen, schaffen süße und deftige Leckereien Abhilfe. Die Trödelstände werden ausschließlich von Privatleuten befüllt.

Auf einen Blick

Was: Flohmarkt am Pankeufer

Wann: Jeden Sonntag von April bis Oktober; erster Termin in diesem Jahr: 7. April 2019

Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr

Wo:

Eintritt: Frei