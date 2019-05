Flohmarkt in der Mierendorffstraße

Auf dem Nachbarschaftsflohmarkt im Mierendorff-Kiez in Berlin-Charlottenburg verkaufen Anwohner gebrauchte Bücher, Bekleidung und Haushaltswaren.

Auf dem Nachbarschafts-Flohmarkt von Einwohnern für Einwohner und Gäste bieten die Anwohner des Mierendorff-Kiezes auf den Gehwegen vor ihren Häusern gebrauchte Bücher, Tonträger, Kleidungsstücke, Haushaltswaren und Dekoration feil. Die Stände werden in der Mierendorffstraße zwischen Brücke und Platz aufgebaut.

Der Trödelmarkt in der Mierendorffstraße in Berlin-Charlottenburg ist ein reiner Einwohnerflohmarkt, professionelle Händler gibt es hier nicht. Der Markt findet in unregelmäßigen Abständen statt. Veranstalter ist das Kiezbüro Dorfwerkstatt e.V.