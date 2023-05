Umzugsratgeber: Meldebehörden

Die wichtigsten Stellen für Anmeldung und Ummeldung der Adresse, des Autos, des Hundes, in der Schule und in der Kita.

Wer neu nach Berlin umzieht oder innerhalb der Stadt die Wohnung wechselt, muss sich innerhalb von 14 Tagen nach dem Einzug bei der zuständigen Behörde anmelden oder ummelden. In Berlin ist das das Bürgeramt. Etwa 80 davon gibt es im gesamten Stadtgebiet. Persönliches Erscheinen ist bei der Anmeldung einer Wohnung Pflicht. Der Termin kann über das Service-Portal gebucht werden. Neben dem Personalausweis oder Reisepass müssen zum Termin gegebenenfalls mehrere ausgefüllte Formulare und eine Einzugsbestätigung des Vermieters vorgelegt werden.

Die Kfz-Zulassungsbehörden bieten Services rund um das Anmelden und Ummelden von Autos nach einem Umzug nach Berlin und innerhalb der Stadt an. Wer sein altes Kennzeichen behalten möchte, kann das gerne tun. Wer ein Wunschkennzeichen reservieren möchte, kann sich ebenfalls an die zuständigen Stellen wenden. Um die Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsbehörden in Anspruch nehmen zu können, muss vorher einen Termin vereinbart werden. Persönliches Erscheinen ist auch hier Pflicht.