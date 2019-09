Südlich von Lübars wurde in den achtziger Jahren der Freizeit- und Erholungspark Lübars eröffnet. Ursprünglich eine Mülldeponie, bildet der 35 Meter hohe Müllberg heute das Zentrum des Geländes. Neben Liege- und Spielwiesen besitzt der Park ein ausgedehntes Wander-, Reit- und Radwegenetz. Am Rande steht die Jugendfarm Lübars , in der die Besucher den bäuerlichen Alltag erleben können.