Töpfern, basteln oder Tiere beobachten können Familien und Kinder auf der Jugendfarm Lübars.

Auf der Jugendfarm Lübars können Familien und Kinder Tiere beobachten, Blumen und Kräuter entdecken oder einfach ausruhen. Außerdem gibt es zahlreiche unterschiedliche Angebote wie Töpfern, Kochen, Basteln, Sport oder Farmzeit. Die Besucher:innen können sich auch in der Holzwerkstatt in der Hof-Tischlerei betätigen. Für die Teilnahme an den Angeboten und Kursen ist keine Anmeldung erforderlich.