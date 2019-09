Die Gegend um den Flughafen wird von Kleingartenanlagen und Siedlungsbauten aus der Nachkriegszeit geprägt, so beispielsweise der "Cité Guynemer". Diese wurde in den 1950er Jahren für das Personal der französischen Luftwaffe errichtet. Blaue Straßenschilder und französische Straßennamen erinnern heute zum Teil an diese Vergangenheit. Westlich der Siedlung liegt der Flughafensee mit Vogelschutzreservat. Nördlich befindet sich die Justizvollzugsanstalt Tegel.