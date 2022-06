Grillen in Berlin

Sobald es draußen warm ist, wird der Grill rausgeholt und darauf leckeres Essen gezaubert, von der Grillwurst und dem saftigen Steak bis zur gegrillten Tomate.

Grillen in Berlin: Wo ist es gestattet? Doch das beliebte Vergnügen der Berliner kann teuer werden, wenn man sich dabei nicht an die Regeln hält: Grillen an den falschen Orten kann sogar gefährlich werden. Wir haben die wichtigsten Informationen für sorglosen Grillspaß - vom legalen Grillplatz bis zu den wichtigsten Spielregeln.

Grillspots in Berlin: Nicht jeder Park ist erlaubt In öffentlichen Parks und Grünanlagen ist das Grillen grundsätzlich verboten, um Brände oder Belästigung der Anwohner zu vermeiden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen: Auf speziell dafür ausgeschilderten Plätzen ist auch in öffentlichen Park- und Erholungsanlagen das Grill erlaubt, sofern das Bezirksamt einverstanden ist. Aber Vorsicht: Dieses kann die Grillerlaubnis für die Flächen auch kurzfristig wieder zurücknehmen, weshalb man sich immer wieder über die Grillerlaubnis an seinem Lieblingsgrillort informieren sollte.

Der Grill-Knigge für Berlin Auch dort, wo Grillen erlaubt ist, sollte man auf ein paar Dinge achten. Ein leidiges Thema in den öffentlichen Parks ist schon seit längerem das Müllproblem. Es sollte daher immer darauf geachtet werden, leere Flaschen und Verpackungen nicht zu vergessen. Asche und Alufolie vom Grill müssen ebenfalls entsorgt werden, aber richtig - heiße Asche kann Plastikmülleimer schnell in Brand setzten, also erst abkühlen lassen und dann in die dafür vorgesehenen Müllcontainer werfen.

Grillplätze in öffentlichen Grünanlagen

Charlottenburg: In Charlottenburg darf nur am Goslarer Ufer gegrillt werden.

Mitte: Im Monbijoupark ist das Grillen nur auf einer kleinen, ausgeschilderten Grillfläche möglich.

Friedrichshain: Am Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain ist das Grillen gestattet. Grill-Stellplätze müssen vorab online reserviert werden.

Kreuzberg: Der Görlitzer Park verfügt über zwei ausgewiesene Grillflächen und der Blücherplatz bietet eine Wiese zwischen Waterlooufer und Zossener Straße.

Prenzlauer Berg: Im beliebten Mauerpark sind ausgewiesene Flächen zum Brutzeln freigegeben. Dort ist das Grillen ganzjährig zwischen 12 und 20 Uhr erlaubt, im Juni bis August sogar von 12 bis 21 Uhr.

Wilmersdorf: Auf dem Rudolf-Mosse-Platz in der Mecklenburgischen Straße und im Preußenpark.

Treptow-Köpenick: Im Landschaftspark Johannisthal (ehemaliges Flugfeld) in der Nähe des Technologieparkes Adlershof gibt es Grillplätze. Derzeit besteht dort aufgrund der aktuellen Wetterlage Grillverbot!

Tiergarten: Seit 2012 besteht ein generelles Grillverbot im Berliner Tiergarten.

Lichtenberg: An der Landmarke - Ahornallee (erreichbar über Hagenower Ring/Hechtgraben).

Tempelhof-Schöneberg: Das Feld vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof bietet ebenfalls Grillmöglichkeiten an, jedoch nur auf einer der drei hierfür ausgewiesenen Flächen.

Wichtig!: In allen Anlagen gilt: Grillen ist nur auf den vor Ort ausgewiesenen Flächen gestattet. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Übersicht basiert auf Angaben der bezirklichen Straßen- und Grünflächenämter. Eine Gewähr für die aktuelle Gültigkeit kann nicht gegeben werden, da die Bezirksämter allein zuständig für die Ausweisung von Flächen für Sondernutzungen sind und diese kurzfristig auch wieder zurücknehmen können.

