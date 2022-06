Die schönsten Picknickplätze in Berlin

Jetzt ist Picknick-Zeit! Nach einem geeigneten Platz in Berlin muss man nicht lange suchen. Bekanntermaßen ist die Hauptstadt eine der grünsten überhaupt.

So lädt im Grunde jeder Berliner Park oder Garten dazu ein, sich mit Decke, Korb und vielen Leckereien niederzulassen. Da es schier unzählige Grünflächen und Picknick-Möglichkeiten in Berlin gibt, hier einige klassische und besondere Tipps.



Aber auch jenseits der hier genannten Parks gibt es zahlreiche kleinere und große Grünflächen in Berlin, die meist sogar schon neben der eigenen Haustür auf ein leckeres Picknick warten.