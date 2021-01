Der Super Bowl 2021: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs

Die Berliner Football-Fans können das Ereignis in diesem Jahr nur im Fernsehen verfolgen.

Das weltweit größte Einzelsportereignis: Der Super Bowl

Der Super Bowl wird seit 1967 ausgetragen und ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Neben dem Interesse am Spiel sorgen diverse Festivitäten für das große Interesse an diesem Sportereignis. Der Super Bowl Sunday hat im Laufe der Jahre den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages erreicht.