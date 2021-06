Feriencheckheft: Programmieren, Basteln, Filmen und Schreiben

29. Juni bis 29. Juli 2021

Das Lernzentrum in Hellersdorf bietet den Berliner Kids in den Sommerferien fünf verschiedene, kostenlose Workshops an.

Jede Woche ein neues Thema: Die Sommerferien-Workshops sind vielfältig. Kleine Programmierer, Regisseurinnen, Roboter-Enthusiasten, Graffiti-Liebhaberinnen, Geschichtenerzähler und alle, die es werden wollen, finden beim Feriencheckheft ein passendes Angebot. Die Kurse sind kostenlos und können digital oder vor Ort besucht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auf einen Blick Sommerferien Feriencheckheft 2021 Location Lernzentrum und online Beginn 29. Juni 2021 Ende 29. Juli 2021 Termine Jeweils Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 15 Uhr Eintritt Kostenlos Anmeldung Erforderlich: www.das-lernzentrum.de

Das Lernzentrum Zum Stadtplan

Adresse Risaer Straße 2 12627 Berlin Zum Stadtplan

