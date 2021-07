Max Golenz: Köpenick

Mit gewohnt emotionaler Vortragsweise deklariert Max Golenz seine doch sehr eigenwillige Liebe zum Stadtteil Köpenick.

Max Golenz balanciert in seinem Leben durch seine verschiedenen Rollen als Poetry Slammer, Lehrer, Pumper, Mensch und - ja - Köpenicker.

Max Golenz' trägt seine Texte nicht nur vor: Er lebt sie. Beginnen seine Auftritte auch Slamgewohnt ruhig, steigert er die Intensität seines Vortrags Minute für Minute, beansprucht den gesamten Bühnenraum für sich und hält seine Energie scheinbar nur schwer unter Kontrolle. 2019 nahm Golenz an den Berlin-Brandenburgischen Poetry Slam-Meisterschaften teil. Er erzielte den dritten Platz und trug unter anderem einen Text zu seinem Heimat-Stadtteil Köpenick vor.

Weniger hart, dafür umso biederer: Das ist zumindest Golenz' Beschreibung von Köpenick. «Meine Hood-Poesie ist Heintje». Eine Nachbarschaft, in welcher sich die Menschen noch kennen, gegenseitig bei der Winterarbeit helfen und sogar noch für eine Tasse Zucker klingen können, klingt mitunter ganz idyllisch. Doch das Kleinstadt-Flair inmitten Berlins hat durchaus auch seine Kehrseiten: «Wer braucht schon Polizei in seiner Stadt, wer er 'n Fenstersims und Kissen hat?»

