Osterferien auf dem Kinderbauernhof Pinke-Panke

Ostereier bemalen, Kuchen und Brot backen, Filzen und kreativ werden: Kinder können auf dem Kinderbauernhof Pinke-Panke in den Osterferien an einem bunten Programm teilnehmen.

Das breit gefächerte Angebot mischt österliche Aktivitäten mit typischen Bauernhof-Alltag und kreativen Herausforderungen. In den Osterferien können die Kids nicht nur Eier bemalen, filzen und Osterkränze backen sondern ebenfalls an Tierfütterungen teilnehmen, Stockbrot am Lagerfeuer backen und erfahren, wie man Lehmhütten baut. Zudem lernen die Kleinen in einer Theaterwerkstatt, über sich hinaus zu wachsen und werden beim Siebdrucken kreativ.