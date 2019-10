Das CityQuartier DomAquarée in der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte wird beim Festival of Lights 2019 unter dem Motto "CityQuartier DomAquarée – Damals und heute…." illuminiert. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Fernsehturms, direkt neben dem DDR-Museum und dem Berliner Dom.